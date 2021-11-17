Путин заявил, что открытия генетиков должны служить людям

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Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий выразил мнение, что открытия генетиков должны служить людям, а не быть только научным прорывом.
"Они, безусловно, должны служить людям. Генетические технологии сегодня – основа для передовых решений во многих отраслей экономики. Речь о выпуске эффективных лекарств, экологически чистых продуктов питания, технологиях для промышленности, включая очистку воздуха, почву, защиту окружающей среды", – сказал российский лидер.
Президент выразил мнение, что технологии можно применять для реализации проектов, связанных с климатом, в частности утилизации углеродных выбросов.
Ранее климатолог рассказал, почему температура в России растет быстрее, чем в других странах. По его словам, это связано с эффектом так называемого полярного усиления, когда при глобальном потеплении наиболее сильный рост температуры отмечается в более высоких широтах, а в низких широтах он слабее.
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