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Политика

03:21

Матвиенко прокомментировала ситуацию в Боливии

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о сложившейся ситуации в Боливии. Она отметила, что народ этой страны должен самостоятельно решить свою судьбу на выборах. Об этом передает РИА Новости.

"Очень важно не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, никакого давления, чтобы народ Боливии самостоятельно решил свою судьбу, решил, кто будет президентом страны, и определил дальнейшую стратегию развития этой страны", – подчеркнула Матвиенко во время официального визита на Кубу.

Спикер СФ сообщила, что тема Боливии была поднята ею в беседе с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, а также с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Куба Раулем Кастро.

"Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки. Главное сейчас - не допустить хаоса, беззакония, дальнейшего раскачивания ситуации. Важно, чтобы все процедуры прошли в строгом соответствии с законодательством и конституцией этой страны", – уверена Матвиенко.

Уточняется, что основная задача переходных властей Боливии на данном этапе – обеспечить организацию прозрачных инклюзивных выборов. Матвиенко добавила, что руководство Кубы обеспокоено сложившейся ситуацией в регионе.

Ранее Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии. В РФ уверены, что политик заняла должность в соответствии со всеми действующими правовыми нормами.

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