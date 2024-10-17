17 октября, 16:22Политика
Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС 18 октября
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин 18 октября встретится с руководителями ведущих СМИ от стран – участниц БРИКС, указывается на сайте Кремля.
Россию в ходе встречи будет представлять гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Кисилев. Это произойдет в преддверии саммита БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября в Казани.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите, несмотря на то что страна в ближайшее время не будет подавать заявку на вступление в объединение. Москва, в свою очередь, с уважением относится к позиции Астаны, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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