Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС 18 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 18 октября встретится с руководителями ведущих СМИ от стран – участниц БРИКС, указывается на сайте Кремля.

Россию в ходе встречи будет представлять гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Кисилев. Это произойдет в преддверии саммита БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября в Казани.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите, несмотря на то что страна в ближайшее время не будет подавать заявку на вступление в объединение. Москва, в свою очередь, с уважением относится к позиции Астаны, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

