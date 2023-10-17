Песков отреагировал на слова Байдена о подавлении Путина при объединении Европы

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Запад сам не может найти объяснение своим усилиям по оказанию давления на Россию, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на недавнее заявление американского лидера Джо Байдена о намерениях подавить Владимира Путина и объединить Европу против РФ.

По словам Пескова, Байден не был первым, кто выступил с таким заявлением. И европейские, и западные лидеры "хотят подавлять Путина", отметил он.

"Они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор. А им рано или поздно придется объяснять это своим налогоплательщикам, потому что они выбрасывают деньги впустую", – высказался пресс-секретарь главы государства.

Песков уверен, что их попытки обернутся провалом.

Ранее Байден пообещал, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах примет меры для "подавления" России и объединения против нее всех европейских стран.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у американского лидера не получится "подавить" Путина. Так он прокомментировал намерение Байдена баллотироваться на пост президента и объединить Европу против российского президента.



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