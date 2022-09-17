Путин поздравил участников "Кросса нации – 2022" с Всероссийским днем бега

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей "Кросса нации – 2022" с Всероссийским днем бега. Официальная телеграмма президента РФ была опубликована на официальном сайте Кремля.

"Следуя многолетним традициям отечественного физкультурного движения, "Кросс нации" стал одним из самых масштабных, по-настоящему народных спортивных мероприятий. И сегодня объединяет по всей стране инициативных и энергичных людей, для которых приверженность физической культуре и активному отдыху – это принципиальный жизненный выбор", – указано в обращении главы государства.

По словам Путина, в России растет спрос на качественные спортивные площадки, а также становятся популярными любительские состязания и турнира. Президент подчеркнул, что власти страны будут поддерживать эту позитивную тенденцию.

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в России с 2004 года. Спортсмены могут выйти на дистанцию от 1 до 12 километров.

18 сентября в столице пройдет "Московский марафон". Участки по его маршруту полностью перекроют для движения транспорта с 07:00 до 17:00. Кроме того, с 00:01 до конца мероприятия там нельзя будет парковаться.