Путин поздравил участников "Кросса нации – 2022" с Всероссийским днем бега

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей "Кросса нации – 2022" с Всероссийским днем бега. Официальная телеграмма президента РФ была опубликована на официальном сайте Кремля.
"Следуя многолетним традициям отечественного физкультурного движения, "Кросс нации" стал одним из самых масштабных, по-настоящему народных спортивных мероприятий. И сегодня объединяет по всей стране инициативных и энергичных людей, для которых приверженность физической культуре и активному отдыху – это принципиальный жизненный выбор", – указано в обращении главы государства.
По словам Путина, в России растет спрос на качественные спортивные площадки, а также становятся популярными любительские состязания и турнира. Президент подчеркнул, что власти страны будут поддерживать эту позитивную тенденцию.
Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в России с 2004 года. Спортсмены могут выйти на дистанцию от 1 до 12 километров.
18 сентября в столице пройдет "Московский марафон". Участки по его маршруту полностью перекроют для движения транспорта с 07:00 до 17:00. Кроме того, с 00:01 до конца мероприятия там нельзя будет парковаться.
В столице пройдет "Московский марафон"
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