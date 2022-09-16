Движение ограничат на ряде улиц 18 сентября из-за "Московского марафона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничат на некоторых улицах города в воскресенье, 18 сентября, из-за проведения "Московского марафона". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что с 07:00 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц и набережных. Среди них:

Лужники;

Тестовская;

Мантулинская;

Краснопресненская набережная;

Смоленская набережная;

Ростовская набережная;

Саввинская набережная;

Лужнецкая набережная;

Новодевичья.

С 07:30 и до окончания марафона недоступно будет движение на улицах Красная Пресня, 1905 года, Крымский Вал, Смоленская, а также на Новинском, Смоленском и Зубовском бульварах.

С 08:00 и до окончания мероприятия закроют проезд:

на Раушской набережной;

на улице Балчуг;

на улице Большая Ордынка;

на улице Коровий Вал;

на Малом Москворецком мосту;

в Садовническом проезде;

на Фрунзенской набережной;

в Октябрьском тоннеле.

Кроме того, с 08:15 и до окончания марафона будет недоступен проезд на части Бульварного кольца – от Большого Устьинского моста до Тверского бульвара, а с 08:45 закроют проезд на улицах:

Тверская;

Моховая;

Воздвиженка;

Новая площадь;

Старая площадь;

Театральный проезд;

Китайгородский проезд.

площади Васильевский спуск (будет закрыт проезд до Саринского проезда);

Кремлевской набережной (будет закрыт проезд до Крымского проезда);

После 09:00 ограничения коснутся:В Дептрансе также предупредили, что на данных участках нельзя будет парковать авто. Ограничения будут действовать с 00:01 18 сентября и до окончания мероприятия.

"Рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях в центр в первой половине дня. Планируйте маршруты заранее. Обращайте внимание на знаки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют 17 сентября в районе Подколокольного переулка и в Ставропольском проезде из-за проведения киносъемок. Краткосрочные перекрытия в районе Подколокольного переулка будут действовать с 07:00 до 20:00. В Ставропольском проезде проехать не получится с 12:00 до 18:00.

Предупредили в ведомстве и о краткосрочных перекрытиях в районе Курьяновского бульвара. Ограничения будут действовать 17 сентября с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.

