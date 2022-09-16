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Движение ограничат на ряде улиц 18 сентября из-за "Московского марафона"

"Московский марафон" ограничит движение в городе
городперекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничат на некоторых улицах города в воскресенье, 18 сентября, из-за проведения "Московского марафона". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что с 07:00 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц и набережных. Среди них:

  • Лужники;
  • Тестовская;
  • Мантулинская;
  • Краснопресненская набережная;
  • Смоленская набережная;
  • Ростовская набережная;
  • Саввинская набережная;
  • Лужнецкая набережная;
  • Новодевичья.

С 07:30 и до окончания марафона недоступно будет движение на улицах Красная Пресня, 1905 года, Крымский Вал, Смоленская, а также на Новинском, Смоленском и Зубовском бульварах.

С 08:00 и до окончания мероприятия закроют проезд:

  • на Раушской набережной;
  • на улице Балчуг;
  • на улице Большая Ордынка;
  • на улице Коровий Вал;
  • на Малом Москворецком мосту;
  • в Садовническом проезде;
  • на Фрунзенской набережной;
  • в Октябрьском тоннеле.

Кроме того, с 08:15 и до окончания марафона будет недоступен проезд на части Бульварного кольца – от Большого Устьинского моста до Тверского бульвара, а с 08:45 закроют проезд на улицах:

  • Тверская;
  • Моховая;
  • Воздвиженка;
  • Новая площадь;
  • Старая площадь;
  • Театральный проезд;
  • Китайгородский проезд.

После 09:00 ограничения коснутся:

  • площади Васильевский спуск (будет закрыт проезд до Саринского проезда);
  • Кремлевской набережной (будет закрыт проезд до Крымского проезда);

В Дептрансе также предупредили, что на данных участках нельзя будет парковать авто. Ограничения будут действовать с 00:01 18 сентября и до окончания мероприятия.

"Рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях в центр в первой половине дня. Планируйте маршруты заранее. Обращайте внимание на знаки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют 17 сентября в районе Подколокольного переулка и в Ставропольском проезде из-за проведения киносъемок. Краткосрочные перекрытия в районе Подколокольного переулка будут действовать с 07:00 до 20:00. В Ставропольском проезде проехать не получится с 12:00 до 18:00.

Предупредили в ведомстве и о краткосрочных перекрытиях в районе Курьяновского бульвара. Ограничения будут действовать 17 сентября с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.

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