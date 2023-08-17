Достижения Москвы изменили представление об общественном транспорте – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Достижения Москвы изменили представление о развитии современного общественного транспорта мегаполиса. Успехи столицы показали, что он может быть комфортным и высокоскоростным, заявил Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

"То, что делается в Москве, безусловно, все это впечатляет масштабными перспективами, но главное – реальными, видимыми достижениями столицы", – отметил он.

По словам президента РФ, опыт столицы в этой сфере оказался колоссальным. Глава страны считает, что он мог бы пригодиться другим регионам государства.

"И для Москвы еще десятилетия назад реализация таких амбициозных планов, вот мы с Сергеем Семеновичем об этом говорили сегодня, еще совсем недавно все это казалось практически недостижимой целью", – подчеркнул он.

Однако Москва смогла добиться впечатляющих результатов, добавил Путин.

17 августа Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

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