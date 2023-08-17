Путин поручил кабмину ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

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Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Это следует из перечня поручений президента по итогам ПМЭФ-2023, опубликованного на сайте Кремля.

"Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию", – говорится в документе.

Для компаний, в отношении которых редомициляция (изменение юрисдикции с сохранением структуры и организационно-правовой формы. – Прим. ред.) невозможна, предлагается предусмотреть возможность регистрации в специальных административных районах.

Также кабмину поручено запустить механизм, который позволит российским лицам вернуть утраченный в результате недружественных действий других стран контроль над отечественными компаниями. Сделать это предполагается в том числе за счет замены принадлежащих россиянам акций холдингов, зарегистрированных за рубежом, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре и МВД РФ отменить в отношении предпринимателей административные штрафы за нарушение обязательных требований, устанавливаемых надзорными органами в рамках государственного и муниципального контроля.

