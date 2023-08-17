В РФ отменят административные штрафы со стороны надзорных органов в отношении бизнеса

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Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и МВД РФ отменить административную ответственность со стороны надзорных органов в отношении предпринимателей. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, в стране отменят административные штрафы за нарушение обязательных требований, оценку соблюдений которых дают контрольные органы в рамках видов государственного и муниципального контроля.

Срок выполнения президент РФ обозначил 1 октября 2023 года.

До этого сообщалось, что за четыре года в Москве было открыто более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), каждый год в столице регистрируется порядка 100 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей. В запуске и дальнейшем развитии бизнеса гражданам оказывает поддержку государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес", центры которого расположены в городе.

Ранее Сергунина рассказывала, что столичные предприниматели могут получить ряд рекомендаций по привлечению средств на персональной консультации, заявки на которые будут приниматься на портале малого и среднего бизнеса. Информацию об источниках финансирования гражданам расскажут специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы".

В столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития уточнили, что в 2022 году субсидии и гранты получили 2,9 тысячи субъектов МСП.

Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий