Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 20:33

Общество

Путин утвердил создание раздела "Россия – страна возможностей" на "Госуслугах"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить создание раздела "Россия – страна возможностей" на портале государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания набсовета АНО "Россия – страна возможностей", прошедшего 27 мая 2025 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в тематическом разделе на "Госуслугах" разместят материалы проектов и программ, которые реализуются АНО. В этом же разделе можно будет зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

Ранее Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) интегрировался с порталом "Госуслуги", получив статус участника электронного взаимодействия с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). В РЦИС посчитали, что благодаря ЕСИА сделки с правами станут безопасными, а взаимодействие с госорганами – бесшовным.

Читайте также


властьобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика