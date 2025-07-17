Путин утвердил создание раздела "Россия – страна возможностей" на "Госуслугах"

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Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить создание раздела "Россия – страна возможностей" на портале государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания набсовета АНО "Россия – страна возможностей", прошедшего 27 мая 2025 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в тематическом разделе на "Госуслугах" разместят материалы проектов и программ, которые реализуются АНО. В этом же разделе можно будет зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

Ранее Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) интегрировался с порталом "Госуслуги", получив статус участника электронного взаимодействия с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). В РЦИС посчитали, что благодаря ЕСИА сделки с правами станут безопасными, а взаимодействие с госорганами – бесшовным.

