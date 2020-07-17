Песков прокомментировал превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

11:48
Фото: ТАСС/Zuma
Вход в Святую Софию в Стамбуле с изменением ее статуса станет бесплатным, поэтому российские туристы выиграют от превращения собора в мечеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это чтобы христиане, наши туристы, которые приезжают, могли туда ходить. Давайте так вот по-житейски. Мы получили разъяснение, и турецкие партнеры разъяснили, что все будет сохранено в лучшем виде и все желающие смогут посещать Айя-Софию", – сказал представитель Кремля в интервью "Авторадио".
Он напомнил, что билеты в Айя-Софию были достаточно дорогие, а теперь их не будет.
Министерство культуры и туризма Турции подписало протокол о содержании собора Святой Софии совместно с управлением по делам религии страны (Диянета). Согласно документу, даже после смены статуса религиозного сооружения на действующую мечеть власти Турции будут охранять его как объект всемирного наследия.
В соборе ускорят реставрационные работы. После открытия в новом статусе туристы по-прежнему смогут посещать культурный объект, причем бесплатно.
Ранее Госсовет Турции (Высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Президент Тайип Эрдоган затем подписал указ о превращении объекта в мечеть – мусульманские богослужения начнутся там 24 июля.
Путин обсудил с Эрдоганом изменение статуса собора Святой Софии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: