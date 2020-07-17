Песков прокомментировал превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

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Вход в Святую Софию в Стамбуле с изменением ее статуса станет бесплатным, поэтому российские туристы выиграют от превращения собора в мечеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чтобы христиане, наши туристы, которые приезжают, могли туда ходить. Давайте так вот по-житейски. Мы получили разъяснение, и турецкие партнеры разъяснили, что все будет сохранено в лучшем виде и все желающие смогут посещать Айя-Софию", – сказал представитель Кремля в интервью "Авторадио".

Он напомнил, что билеты в Айя-Софию были достаточно дорогие, а теперь их не будет.

Министерство культуры и туризма Турции подписало протокол о содержании собора Святой Софии совместно с управлением по делам религии страны (Диянета). Согласно документу, даже после смены статуса религиозного сооружения на действующую мечеть власти Турции будут охранять его как объект всемирного наследия.

В соборе ускорят реставрационные работы. После открытия в новом статусе туристы по-прежнему смогут посещать культурный объект, причем бесплатно.

Ранее Госсовет Турции (Высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Президент Тайип Эрдоган затем подписал указ о превращении объекта в мечеть – мусульманские богослужения начнутся там 24 июля.

