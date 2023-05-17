Песков не стал комментировать арест сибирского ученого по подозрению в госизмене

Фото: kremlin.ru

В Кремле ознакомились с обращением сибирских ученых после ареста их коллеги по подозрению в государственной измене, однако не могут комментировать произошедшее во время расследования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он усомнился в том, что Кремль может дать какую-либо реакцию на произошедшее. При этом, по его словам, подобное обвинение является серьезным.

"Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", – заявил представитель Кремля.

Речь идет о главном научном сотруднике Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Валерии Звегинцеве. Об аресте ученого стало известно после публикации обращения его коллег на сайте учреждения.

На фоне произошедшего академики обратились к властям с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку, спасти то, что создавалось десятилетиями самоотверженного труда".

