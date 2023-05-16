Академика РАН Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене

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Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Звегинцев был арестован по подозрению в госизмене. Об этом сообщается на сайте ИТПМ.

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса – "Государственная измена", – указано в открытом письме учреждения.

В ИТПМ выразили уверенность в верности арестованных ученых интересам России. Как следует из открытого письма, академики обратились к властям с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку, спасти то, что создавалось десятилетиями самоотверженного труда".

Как сообщили ТАСС в ИТПМ, Звегинцева задержали около трех недель назад, сейчас он находится под домашним арестом. Поводом для подозрений в госизмене стала статья ученого о газовой динамике в иранском научном журнале. Отмечается, что перед публикацией она прошла две экспертизы о возможной секретности.

В августе прошлого года правоохранительные органы арестовали директора ИТПМ СО РАН Александра Шиплюка по делу о госизмене. До этого по аналогичному обвинению был арестован главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.

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