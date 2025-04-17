Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани завершились спустя 2,5 часа

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Переговоры Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани завершились спустя 2,5 часа. Российский лидер поблагодарил на арабском языке эмира Катара за визит в Москву, обратившись к собеседнику: "Шукран" ("спасибо". – Прим. ред.).

"Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей", – сказал российский лидер.

Переговоры лидеров стран прошли 17 апреля. По их итогам президент также поблагодарил делегацию эмира Катара и выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Путина и Аль Тани в Кремле стала важным шагом в развитии отношений двух государств. Пресс-секретарь президента заявил о продолжении работы, отметив, что у РФ и Катара есть много совместных планов по сотрудничеству, уже достигнута значительная часть.