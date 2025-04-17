Путин: Катар инвестировал в экономику РФ около 1 млрд долларов

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Катар инвестировал в экономику РФ около 1 миллиарда долларов через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Вместе с тем президент России выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве стран и отметил, что перспектив и интересных проектов у них достаточно много.

Кроме того, заявил Путин, Россия и Катар будут укреплять взаимодействие в газовой сфере.

"Мы эффективно сотрудничаем в Организации экспортеров газа и рассчитываем, что здесь у нас будут интересные проекты совместные", – обратил внимание глава РФ.

Переговоры лидеров стран начались 17 апреля. Ожидается, что основными темами встречи станут не только двустороннее сотрудничество, но и украинский кризис, и ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отмечал, что Москва очень ценит доверительные отношения с Дохой по многим вопросам, включая самые чувствительные.