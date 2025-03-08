08 марта, 07:33Политика
Катар пытался выступить посредником между РФ и Украиной по теме энергетики
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани рассказал, что Доха пыталась выступить посредником между Москвой и Киевом в урегулировании вопросов, связанных с энергетикой, однако переговоры не состоялись. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в соцсети X.
"Мы посчитали, что этот конфликт слишком сложен, поэтому попытались разделить его на отдельные направления посредничества. Например, мы работали над вопросом возвращения российских и украинских детей к их семьям. Мы также пытались вести переговоры по энергетическому досье, но, к сожалению, это не сработало", – сказал Аль Тани.
Он также отметил, что урегулирование боевых действий должно учитывать интересы обеих сторон конфликта. Премьер Катара предположил, что боевые действия не прекратятся без прямых переговоров между Россией и Украиной.
По словам Аль Тани, президент США Дональд Трамп совместно с властями Саудовской Аравии предпринимают шаги в правильном направлении. Он добавил, что сейчас "подходящий момент" для завершения конфликта.
Ранее Трамп заявил, что в последние дни в переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Киеву придется пойти на мирную сделку, так как у него нет выбора, считает политик.
В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а также сесть за стол переговоров.
Трамп заявил об убедительных сигналах от РФ о готовности к установлению мира на Украине