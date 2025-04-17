17 апреля, 14:15Политика
Песков объяснил смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Сергея Глазьева на должность госсекретаря Союзного Государства.
Он объяснил, что эти перемены связаны с естественным ротационным процессом.
О том, что Глазьев стал новым госсекретарем Союзного государства, стало известно 17 апреля. Такое решение приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Его кандидатура была выбрана, поскольку оба президента согласились, что их вклад в развитие Союзного государства должен быть значительным, пояснил Лукашенко.
Ранее должность госсекретаря Союзного государства занимал Дмитрий Мезенцев, но в связи с завершением его срока пребывания в этой должности Путин назначил его своим полпредом в Конституционном суде.