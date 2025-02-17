Путин поддержал выдвижение губернатора Камчатки Солодова на второй срок

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Владимир Путин поддержал желание губернатора Камчатского края Владимира Солодова выдвинуться на второй срок. Об этом стало известно по итогам их рабочей встрече.

Солодов подчеркнул, что срок его полномочий истекает в сентябре текущего года, и выразил готовность продолжать работать на любом участке по поручению президента России.

"Много чего сделать предстоит, довести до результата. Если ваша поддержка будет, то будем готовиться. Конечно, при поддержке жителей, это главное", – привели слова Солодова на сайте Кремля.

В свою очередь, Путин указал на то, что поддержка должна исходить от самих местных жителей, но отметил, что Солодов хорошо справляется с обязанностями.

"Поэтому я желаю вам удачи", – заключил российский лидер.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников подал заявление об отставке. Однако в своем обращении к местным жителям он их заверил, что планирует оставаться с ними на связи и помогать при необходимости.

Шапошников напомнил, что за три года работы руководителем города в Воркуте удалось обновить всю сеть уличного дорожного освещения, благоустроить десятки дворовых территорий, кардинально обновить и модернизировать некоторые школы и детсады.

До этого свой пост покинул временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. На его место пришел врио замглавы региона по строительству Владимир Базаров.

