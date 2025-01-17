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Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров объяснил, почему главу МИД СССР Андрея Громыко называли "Мистер Нет".

По его словам, в то время очень трудно было согласовывать все вопросы, особенно в условиях холодной войны. Для этого, как утверждает президент РФ, и создавалась Организация Объединенных Наций (ООН) – чтобы искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь.

Путин утверждает, что баланс сил в нынешних условиях можно удержать лишь на основе Устава ООН.

Громыко стоял у истоков создания ООН – под Уставом этой организации расположена его подпись. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН.

В феврале 1957 года его назначили на должность главы МИД СССР. Он проработал там до июля 1985 года и стал символом советской внешней политики. Громыко выделялся своими глубокими знаниями международных проблем, памятью и искусством вести переговоры.

Путин также считает, что нельзя подменять Устав ООН какими-то "правилами", которых никто не видел. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, как соблюдать баланс сил на Ближнем Востоке. По его словам, не стоит пытаться использовать нормы международного права "в каких-то корыстных целях, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону" одному или нескольким государствам.

