Администрация и правительство работают над программой стратегического развития РФ – Путин

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Администрация и правительство РФ работают над программой стратегического развития страны. Об этом сообщил Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства в режиме видео-конференц-связи.

По его словам, часть этих вопросов уже обсуждалась, но будет обсуждаться и в будущем. Президент считает, что это должно помочь в постановке основных задач стратегического развития России. Также он указал, что задачи перед страной должны быть сформулированы четко и ясно, чтобы были понятны и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам.

"Потому что это касается и интересует практически каждого российского гражданина", – добавил российский лидер.

Ранее Путин сообщал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в стране по итогам прошлого года при уточнении показателей может превысить 3,5%. В ходе совещания с кабмином он сказал, что накануне обсуждал с Михаилом Мишустиным экономическую ситуацию и тот заявил, что показатель роста ВВП России может быть "чуть повыше" 3,5%. Со слов президента, хорошие показатели были зафиксированы в строительстве, промышленном производстве, туризме и сельском хозяйстве.

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