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Владимир Путин поручил проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков и предоставить идеи по усовершенствованию действующих мер. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующие рекомендации были направлены Верховному суду, Генпрокуратуре, МВД, Минюсту, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Совету при президенте РФ по правам человека (СПЧ), а также Общественной палате (ОП) РФ. По мнению президента, они позволят повысить эффективность государственной антинаркотической политики.

Ответственными за исполнение поручения российский лидер назвал глав перечисленных ведомств. Отчет по результатам проделанной работы Путин ожидает до 1 июля.

Ранее Госдума приняла пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков в виде штрафов или лишения свободы. Помимо прочего, поправки предполагают наказание за пропаганду наркотических веществ в РФ до двух лет лишения свободы.



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