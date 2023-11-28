В РФ разоблачили управлявшуюся с Украины сеть нарколабораторий

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В России разоблачили руководимую с Украины сеть нарколабораторий, обвинения предъявлены пятерым задержанным. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает телеграм-канал ведомства.

Она указала, что на территории Украины вербовщики привлекали к противоправным действиям новых людей, которые позже приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и производили наркотики. Готовый товар они распространяли на территории Подмосковья с помощью тайников-закладок, сбыт товара проводился через специально созданные интернет-магазины, сказала Волк.

По ее словам, для интернет-площадок были разработаны логотипы и запоминающиеся названия, велась рекламная кампания в Сети. Также использовались специальные программы, с помощью которых клиенты покупали наркотики в нужном количестве и в удобном им российском регионе, отметила представитель МВД.

Посредством интернет-мессенджеров кураторы координировали действия сообщников. По данным полиции, в преступном сообществе была четкая иерархия, соблюдалась жесткая дисциплина. Волк уверена, что за несоблюдение правил соучастники наказывались, вплоть до физического устранения.

В ведомстве подчеркнули, что во время расследования провели десятки осмотров мест происшествий и опознаний, допросили свыше 60 свидетелей, выполнили более 70 экспертиз. Эксперты-криминалисты во время расследования подтвердили, что из изъятых прекурсоров злоумышленники могли создать еще более 935 килограммов запрещенных веществ.

Следователи и сотрудники главка по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ вместе с коллегами из Рязанской и Псковской областей установили, что под дистанционным руководством того же куратора из Украины 44-летний житель Санкт-Петербурга купил в одной из деревень Псковской области дом с участком. Там он разместил оборудование для производства синтетических наркотиков.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленник организовал регулярные поставки из столицы химических реактивов и привлек троих сообщников, которые производили наркотические средства. Четверых подозреваемых с поличным задержали полицейские, изъято около пяти тонн прекурсоров, лабораторное оборудование, а также свыше 147 килограммов наркотиков, прокомментировали в МВД.

В рамках дальнейшей работы правоохранители задержали украинца, который оборудовал в Рязанской области три нарколаборатории, в двух из них он не успел наладить производство запрещенных веществ, продолжила Волк, добавив, что в найденных помещениях задержали девять украинцев, которых выслали из РФ. В третьей лаборатории изъяли свыше 170 килограммов наркотиков, уточнила она.

В заключение она сказала, что предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых почти закончено. Куратора, который координировал работу из Украины, разыскивают. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, резюмировала Волк.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку госпитализировали из-за отравления наркотиками. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Заведено уголовное дело по статье 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Следователи проводят допрос и уточняют, каким образом наркотическое вещество попало в организм ребенка.

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