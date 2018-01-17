Трамп заявил о желании видеть в США мигрантов "отовсюду"

17 января, 08:00
Фото: ТАСС/DPA/Douliery Olivier
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране желает видеть мигрантов "отовсюду".
"Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду", – передает "Газета.ру" его слова.
Ранее Трамп сказал, что США не нужны приезжие из "стран-гадюшников". Позднее он признал жесткость своих слов об иммигрантах из Гаити и Африки, планирующих перебраться в Штаты, но объяснил ее.
После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены обвинили Трампа в расизме. Критические замечания высказали ООН, Африканский союз, правительство Гаити.
Сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин подтвердил употребление Трампом оскорблений, но не уточнил, каких именно. Два сенатора-республиканца опровергли информацию о том, что Трамп применил такое выражение. Министр внутренней Кирстен Нильсен добавила, что не слышала этого от американского лидера.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: