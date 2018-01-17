Трамп заявил о желании видеть в США мигрантов "отовсюду"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране желает видеть мигрантов "отовсюду".

"Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду", – передает "Газета.ру" его слова.

Ранее Трамп сказал, что США не нужны приезжие из "стран-гадюшников". Позднее он признал жесткость своих слов об иммигрантах из Гаити и Африки, планирующих перебраться в Штаты, но объяснил ее.

После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены обвинили Трампа в расизме. Критические замечания высказали ООН, Африканский союз, правительство Гаити.

Сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин подтвердил употребление Трампом оскорблений, но не уточнил, каких именно. Два сенатора-республиканца опровергли информацию о том, что Трамп применил такое выражение. Министр внутренней Кирстен Нильсен добавила, что не слышала этого от американского лидера.