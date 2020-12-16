Совфед ободрил закон о федеральной территории "Сириус"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Совет Федерации одобрил закон о создании в Краснодарском крае федеральной территории "Сириус", подготовленный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым в развитие поправок в Конституцию.

Образование подобных территорий обусловлено нормами обновленной Конституции РФ. В "Сириусе" сформируют самостоятельные органы публичной власти (совет и администрацию).

Совет будет состоять из 17 членов и созываться на пять лет, выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.

Подразумевается и появление высшего должностного лица – главы федеральной территории.

Новообразованный регион будет экономически самостоятельным. Речь в том числе идет о собственном бюджете и имуществе.

В законопроекте о создании федеральной территории "Сириус" указано, что в ее пределах могут быть установлены собственные отношения в области технического регулирования, а также порядок рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иных видов деятельности.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о создании создании федеральной территории "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре.