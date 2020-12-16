Совфед одобрил закон о лишении парламентариев полномочий из-за иностранного гражданства

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации
Совет Федерации одобрил закон о новых правилах формирования верхней и нижней палаты парламента, по которому депутат Госдумы или сенатор будет лишаться своих полномочий при выявлении у них иностранного гражданства.
В действующем законе "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" указано, что депутаты и сенаторы не имеют права пользоваться иностранными счетами и вкладами. Теперь полномочий их смогут лишить при выявлении двойного гражданства.
Кроме того, основанием для прекращения полномочий сенаторов может стать несоблюдение требования к сроку проживания на территории субъекта РФ, который представляет член СФ. Это 5 лет оседлости.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который дает право бывшим президентам РФ стать сенаторами. Согласно инициативе, экс-президенты могут принять решение стать пожизненными сенаторами в любой момент, но лишь один раз.
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