Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан во II чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла во втором чтении законопроект о наказаниях государственных и муниципальных служащих за оскорбления граждан.
Авторами инициативы стали глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а также первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак.
Законопроектом предполагается наложение штрафа от 50 до 100 тысяч рублей или отстранение от исполнения обязанностей на срок до одного года. В случае повторного оскорбления граждан финансовая санкция может увеличиться до 150 тысяч рублей, а период дисквалификации – до двух лет.
В законопроекте также предлагается дифференциация видов оскорблений чиновниками граждан. В частности, за публичное оскорбление предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей – для должностных и от 200 до 700 тысяч рублей – для юридических лиц.
Кроме того, в законопроекте указана инициатива об установлении административной ответственности за клевету. Согласно документу, штраф для юридических лиц должен составлять от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Ранее инициативу поддержал политтехнолог Марат Баширов. Он отметил, что случаи хамства со стороны чиновников часто попадают в социальные сети, тем самым формируя соответствующий образ власти и влияет на недоверие к ней.
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