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16 декабря, 08:53

Все кандитаты в губернаторы Приморья проголосовали на повторных выборах

власть

16 декабря, 08:53

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Жители Приморского края 16 декабря участвуют в повторных выборах главы региона. К полудню на избирательные участки пришли 13,97% избирателей, сообщает сайт местного избиркома.

На пост губернатора претендуют четверо: представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, самовыдвиженец Олег Кожемяко, который является врио главы края, Алексей Тимченко от "Партии Роста" и Роза Черемис, представляющая партию "За женщин России". В настоящее время все кандидаты уже проголосовали на выборах.

Самая высокая явка отмечена в Спасской городской территории. Там на избирательные участки явились 28,05%, избирателей. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,5 млн избирателей.

В сентябре в регионе прошли два тура выборов губернатора, однако их результаты были признаны недействительными в связи с многочисленными нарушениями. После отмены результатов голосования исполняющий тогда обязанности главы региона Андрей Тарасенко ушел в отставку, отказавшись участвовать в новых выборах.

Затем Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. В октябре парламент края сообщил, что повторные выборы состоятся 16 декабря.

власть

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