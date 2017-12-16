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Политика

16 декабря, 22:49

Саакашвили направил Порошенко примирительное письмо – СМИ

власть за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал президенту Украины Петру Порошенко письмо, с предложением о мире.

Источник телеканала "1+1" утверждает, что президент Украины получил это письмо, передает РИА Новости. "У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию", – уверяет собеседник телеканала.

Между тем, в команде Саакашвили утверждают, что не в курсе письма. "Я такого не знаю. У нас примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора", — цитирует ТСН слова члена партии Саакашвили "Движение новых сил" Юрия Деревянко.

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