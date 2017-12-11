Печерский суд Киева освободил Саакашвили

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Печерский районный суд Киева освободил лидера партии "Рух новых сил", бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под стражи, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокурора о домашнем аресте. Решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции.

Сторонники политика, присутствующие в зале, встретили решение судьи аплодисментами и одобрительными возгласами.

Саакашвили задержали 8 декабря по делу о содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности.