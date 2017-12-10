Сторонники Саакашвили начали "марш за импичмент" в Киеве

10 декабря, 15:37
Фото: Zuma/Nazar Furyk/ТАСС
Больше тысячи сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начали в Киеве "марш за импичмент" президента Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
Участники шествия скандируют: "Украина превыше всего" и "Революция". По словам организатора акции Ивана Слободяника, в митинге участвуют около 10 тысяч человек.
Он отметил, что власти пытались сорвать акцию. Так, Крещатик, который обычно перекрывают по воскресеньям, 10 декабря оказался не перекрыт.
В полиции Киева заявили, что порядок на митинге обеспечивают около тысячи полицейских и военных.
Саакашвили задержали в Киеве 9 декабря. Его обвиняют в содействии участникам преступной организации. Обвинение просит суд заключить его под домашний арест с ношением электронного браслета.
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