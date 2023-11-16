Путин проведет совещание с членами Совбеза 16 ноября – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ в четверг, 16 ноября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит RT.

"Сегодня в Ново-Огареве президент работает. В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – уточнил он.

Что касается остальных мероприятий главы государства, запланированных на сегодняшний день, они носят непубличный характер, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят в этом году.

Он добавил, что дата проведения мероприятия уже определена, однако о ней проинформируют дополнительно.

Позже в СМИ появилась информация, что прямая линия может пройти 14 декабря.



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