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09 ноября, 15:29

Политика

Прямую линию и пресс-конференцию Путина в этом году объединят – Песков

Фото: kremlin.ru

Прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина объединят в этом году, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это будет совмещенный формат, это будет в этом году", – подчеркнул он.

Что касается даты проведения мероприятия, она определена, но об этом сообщат дополнительно, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что Путину доверяют 77,7% из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Деятельность российского лидера одобряют 74,6% участников опроса.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне

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