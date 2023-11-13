Песков ответил на заявление канцлера ФРГ о разговоре с Путиным

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении продолжать диалог с российским президентом. Он заявил, что переговоры должны вестись ради результата, а не процесса.

По словам Пескова, Владимир Путин всегда открыт для различных контактов на высшем уровне. И он остается сторонником результативных переговоров.

"В настоящий момент, конечно, (судя. – Прим. ред.) по заявлениям представителей ФРГ, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу какого-то учета интересов РФ", – ответил он на вопрос журналистов о заявлении Шольца.

С другой стороны, продолжил Песков, в Кремле в последнее время видят трансформацию позиций "целого ряда стран".

Ранее Шольц заявил, что видит необходимость в продолжении диалога с Путиным. Он считает, что для ведения переговоров по Украине со стороны РФ нужен решительный шаг. По его мнению, это вывод войск. Но к этому, добавил Шольц, Путин "до сих пор не готов".

Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада после завершения конфликта