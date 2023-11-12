12 ноября, 20:50Политика
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что видит необходимость в продолжении диалога с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью изданию Heilbronner Stimme.
"Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем", – сказал немецкий политик.
Однако, как заявил Шольц, для продолжения переговоров по Украине со стороны России нужен решительный шаг, который он видит в выводе армии. К этому, сообщил канцлер ФРГ, Путин "до сих пор не готов".
Ранее о неготовности к переговорам с Россией заявил Владимир Зеленский. По его словам, Украина не намерена налаживать дипломатические связи с РФ. Запад, по словам политика, не оказывает давление на Киев в вопросе начала переговоров с Москвой.
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