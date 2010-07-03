Встречу Путина и Эрдогана анонсировали в Кремле

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле назвали дату ближайшей встречи президентов России и Турции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Подтверждаю, что встреча состоится 22 октября", – подтвердил он.

Отмечается, что разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет на российской территории в городе Сочи. Канцелярия турецкого президента также заявила, что визит состоится 22 числа текущего месяца.

Ранее Владимир Путин предложил главе Турции посетить Россию в ближайшие дни. Сообщалось, что Эрдоган ответил на приглашение согласием.