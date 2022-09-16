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России и Индии необходимо активизировать переговоры по соглашению о безвизовых поездках для туристов, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита ШОС.

"Для россиян традиционно большой интерес представляют богатая история и древняя культура Индии. В этой связи предлагаем активизировать переговорный процесс по соглашению о безвизовых туристических поездках", – приводит ТАСС его слова.

Ранее индийский писатель и журналист Уллех Н. П заявил, что Соединенные Штаты не могут диктовать Индии условия и требовать от нее разрыва отношений с Россией.

Автор подчеркнул, что для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения между двумя странами длятся уже много десятилетий. Он также напомнил, что Москва ранее поддержала Нью-Дели во многих серьезных конфликтах, включая кризис в Кашмире и Бангладеш.