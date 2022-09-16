Россия вскоре направит в Иран представительную бизнес-миссию – Путин

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Представители около 80-ти российских компаний на следующей неделе отправятся с бизнес-миссией в Иран, сообщил Владимир Путин на встрече с иранским президентом Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.
Российский лидер напомнил, что первая такая крупная бизнес-делегация посетила Иран в мае текущего года.
"Должен сказать, что многие члены делегации <...> были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных отраслей", – сказал Путин.
На встрече лидеры России и Ирана также обсудили двусторонние отношения между странами. Президент РФ отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана развивается по всем направлениям.
Путин также сообщил о завершении работы над новым двусторонним соглашением о стратегическом партнерстве, которое выведет отношения РФ и Ирана на новый уровень.
Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября. Международная организация была основана в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд
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