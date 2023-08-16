Путин 16 августа обсудит с Минфином меры по укреплению рубля – СМИ

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Владимир Путин 16 августа проведет экстренное заседание с членами Минфина, в ходе которого будут обсуждаться меры по укреплению рубля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По мнению собеседников издания, необходимость во встрече обусловлена тем, что повышение ключевой ставки Центробанком РФ не оказало существенного влияния на нацвалюту. Глава государства намерен рассмотреть предложение Минфина по возобновлению обязательной конвертации в рубли валютной выручки экспортеров, большая часть которой сейчас размещается за рубежом.

Инициатива министерства заключается в том, чтобы ввести для экспортеров обязательство продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней. За отказ выполнять требование компании могут лишать госсубсидий.

Помимо этого, Минфин планирует предложить Путину ввести запрет на выплату дивидендов, установить лимиты на вывозы валюты за рубеж со стороны экспортеров, ограничить валютные свопы, а также отменить субсидии на импорт.

Источники газеты добавили, что глава Минфина РФ Антон Силуанов был единственным, высказавшимся в пользу валютного контроля на встрече кабмина 14 августа.

В материале издания напомнили, что падение рубля вызвано дефицитом федерального бюджета, который был спровоцирован ростом госрасходов и падением доходов от экспорта в сочетании с увеличением объема импорта. Центробанк при этом может влиять на рубль через продажу валюты в ограниченном режиме, поскольку на Западе остаются замороженными около 300 миллиардов долларов его резервов.

Ранее рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Европейская валюта торговалась на Московской бирже по 103,94 рубля, американская – по 95,36 рубля. Приобрести юань можно было за 12,979 рубля.



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