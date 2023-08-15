Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала – СМИ

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Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы предотвратить падением рубля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предложение о том, чтобы сделать продажу экспортных средств, обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами накануне, еще до того, как Центробанк объявил о заседании по повышению ключевой ставки. При этом, источники издания заявили, что инициатива будет иметь обсуждения в дальнейшем.

В материале издания отмечается, что требование по продаже экспортной выручки стало не единственным способом по приостановке падения рубля. Ограничения на банковские валютные переводы также являлись мерой с подобным эффектом.

При этом аналитик издания Александр Исаков считает, что контроль за движением капитала вряд ли поможет решить проблему с ослаблением рубля. Возвращение к ограничениям может навредить "зарождающимся цепочкам поставок", возникшим в России для преодоления последствий санкций.

В ходе вечерних торгов на Мосбирже 15 августа рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Американская валюта торговалась ниже 97 рублей, европейская – ниже 106 рублей. В это время юани можно было приобрести по 13,209 рубля за единицу.



Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12% 15 августа