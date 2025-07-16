Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток"

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Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 "Восток" от города Дюртюли до поселка Ачит.

Участок, который проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области, представляет собой четырехполосную автодорогу протяженностью свыше 275 километров. Новая трасса позволит повысить транспортную связанность Урала с Поволжьем.

Новый участок М-12 "Восток" сократит время в пути от Казани до Екатеринбурга более чем на 6 часов для легковых авто и более чем на 4 часа для грузовиков. Максимально разрешенная скорость движения на трассе составляет 110 километров в час для легковушек и 90 километров в час для грузовых машин.

Ранее президент России подчеркивал, что М-12 показала свою востребованность у автомобилистов. На тот момент всего за год ей успели воспользоваться свыше 26 миллионов водителей. Кроме того, по трассе перевезли свыше 70 миллионов тонн грузов.

Путин уточнял, что магистраль будут развивать в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.

