Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

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Владимир Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой, чтобы посетить Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер в преддверии Дня металлурга также осмотрел работу коксовой батареи № 12 ММК. Она признана самой мощной в стране.

Кроме того, Путин посетил пункт управления батареей и увидел ее работу с площадки коксовой стороны. Президенту продемонстрировали ковш с 32 тоннами кокса, раскаленными до более 1 тысячи градусов.

Российского лидера сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и гендиректор комбината Павел Ширяев.

Коксовая батарея была открыта в 2024 году с одобрения Путина. Она позволяет выпускать 2,5 миллиона тонн сухого коксующегося угля в год и снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год. Объем производства батареи покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции.

