Путин одобрил запуск ряда объектов горно-металлургической отрасли

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Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск ряда объектов горно-металлургической отрасли, расположенных в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Президент России одобрил пуск доменной печи № 5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, возобновившей работу после капремонта. Предприятие с полным металлургическим циклом специализируется на выпуске арматуры, металлопроката, в том числе для судостроения, товарного чугуна. Запуск печи позволит выплавлять более одного миллиона тонн стали в год.

В Нижегородской области запущен комплекс печей по производству специальных сплавов и сталей АО "Русполимет". Их ввод в эксплуатацию позволит предприятию почти вдвое увеличить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей. Кроме того, в рамках импортозамещения группа "Русполимет" наладила производство газостатов, применяемых в том числе в авиапромышленности и судостроении.

Также одобрен запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината. Это даст возможность выпускать 2,5 миллиона сухого коксующегося угля в год и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год.

Кроме того, в преддверии Дня металлурга, который отмечается в этом году 21 июля, президент РФ поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с наступающим профессиональным праздником. По его словам, сейчас горно-металлургическая индустрия – это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-техническая база, традиции и семейные династии, а также сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. Их труд, продолжил Путин, требует стойкости и закалки, по праву пользуется заслуженным уважением и почетом.

Достижения индустрии – весомый вклад в развитие отечественной металлургии, которая имеет стратегическое значение для России, для наращивания ее промышленного потенциала и реализации крупных инфраструктурных объектов. По оценкам экспертов, в прошлом году РФ заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе – по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции и пятое – по объемам выплавки стали, указал российский лидер.

Российский лидер отметил важность того, что год от года отрасль становится все более технологичной, активно внедряются передовые решения, разрабатываются уникальные сплавы. Необходимо и дальше, с его слов, проводить глубокую модернизацию производств, а также делать это на базе собственных технологий и оборудования.

"Отмечу, что, несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые, перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной инвестиционной платформы", – рассказал Путин.

Он заверил, что в России продолжится применение зарекомендовавших себя механизмов, внедрение эффективных инструментов. Кроме того, планируется создавать дополнительный спрос на продукцию отрасли за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Затронув тему экологии, глава государства указал, что в этой сфере остается немало вопросов. В связи с чем важно, чтобы металлургические предприятия активнее переходили на современные технологии и оборудования. Для этого реализуется федпроект "Чистый воздух", напомнил президент.

Более того, Путин отметил необходимость наращивания глубокой переработки металлов, расширения выпуска высокотехнологичной металлопродукции, повышения добавленной стоимости на отечественных предприятиях.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в развитии металлургической индустрии нашей страны – открываем новые производственные объекты в Челябинской и Нижегородской областях, а также, что особенно значимо, в Донецкой Народной Республике", – сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда нужно еще многое сделать. Постепенно эти задачи будут решаться, заверил Путин.

Сославшись на статистику, Путин указал, что за 2023 год по сравнению с 2022-м в ЛНР и ДНР производство металлопродукции выросло на 30%. Он назвал это хорошим показателем. В завершение он еще раз поблагодарил работников горно-металлургического комплекса РФ, пожелал им успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Путин заявлял, что металлургической промышленности РФ важно выходить на новые рынки. Он подчеркнул, что для этого специалисты должны повышать конкурентную способность продукции. Также необходимо ставить в приоритет надежное обеспечение соцгарантий тружеников и ветеранов металлургической сферы.