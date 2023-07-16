Металлургической промышленности РФ важно выходить на новые рынки – Путин

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Металлургической промышленности Российской Федерации важно выходить на новые рынки, заявил Владимир Путин в ходе поздравления работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днем металлурга.

"В нашей стране горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики. От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В настоящее время металлурги РФ достойно продолжают сложившиеся профтрадиции своих предшественников, отметил глава государства. Путин считает, что стоит внедрять современные экологические и энергоэффективные стандарты, при этом не сбавляя темпы.

Президент РФ подчеркнул, что специалисты должны повышать конкурентную способность продукции и выходить на новые рынки. Он подчеркнул, что нужно в приоритет ставить надежное обеспечение соцгарантий тружеников и ветеранов металлургической сферы.

Металлурги будут добиваться намеченных целей на благо страны, заявил Путин.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель роботизированных систем при совместной работе с российской горно-металлургической компанией разработал проволоку для проведения сварочных работ, до этого в России чаще использовали проволоку зарубежного производства.

По словам Овчинского, компания намерена ежегодно увеличивать производство проволоки, таким образом, к 2024 году планируется выпустить порядка 6 тысяч тонн продукции, к 2025 году объем производства должен достигнуть 12 тысяч тонн сварочной проволоки.

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