В Кремле посоветовали не задавать вопросы о возможности ядерной войны

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал СМИ не задавать вопросов о возможности ядерной войны, а спикерам – не отвечать на такие вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", – сказал представитель Кремля.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что западным странам хватит ума, чтобы не доводить конфликт на Украине до ядерной войны.

Ранее в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира заявили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. По мнению экспертов, это связано с тем, что государства "ядерного клуба" увеличивают количество боеголовок и проводят модернизацию арсенала.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что в ядерном конфликте никто не победит, а мир может просто исчезнуть.

