Путин проведет совещание с членами Совбеза 16 мая

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В рабочем графике у российского лидера Владимира Путина 16 мая стоит совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, совещание пройдет в середине дня. Он уточнил, что Путин весь рабочий день проведет в Кремле: у него запланирован ряд непубличных встреч.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Он отмечает, что стороны могут решить вопрос об организации встречи после российско-украинских переговоров в Стамбуле. В это же время Вашингтон надеется, что Москва в ходе встречи с Киевом согласится на полное прекращение огня.

В Белом доме предполагают, что встреча Путина и американского лидера может состояться в ближайшее время.