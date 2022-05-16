Путин выразил надежду, что влияние ОДКБ будет возрастать

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Владимир Путин выразил надежду, что влияние Организации Договора о коллективной безопасности будет только возрастать. По его словам, ОДКБ играет важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве.

Российский лидер напомнил, что Договор о коллективной безопасности был подписан 30 лет назад, а сама организация была создана на его основе 20 лет назад.

"Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею в виду и непростые времена", – добавил Путин на саммите ОДКБ.

Он выразил надежду, что возможности организации будут лишь возрастать.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин не исключил, что в ближайшие годы ОДКБ будет расширяться и в нее войдут десятки новых стран. По его словам, организация уже сумела продемонстрировать свою боеготовность и в то же время миролюбие.

