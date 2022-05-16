В Кремле назвали наглым поведение спецслужб США по отношению к гражданам РФ

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

В Кремле назвали наглым поведение спецслужб США по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова, который заявил об угрозах сотрудникам посольства.

Песков отметил, что Кремль обладает информацией о происходящем и разделяет озабоченность Антонова.

"Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Антонов заявил, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы. По его словам, сейчас посольство работает во враждебной среде. Он рассказал, что каждый день у здания диппредставительства проходят антироссийские санкции, бывают хулиганские выходки и акты вандализма.

