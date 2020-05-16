Путин сделал ряд поручений в связи с пандемией коронавируса

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин сделал ряд поручений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Так, глава государства поручил к 1 июня списать налоги за второй квартал для малого и среднего бизнеса. Соответствующая инициатива касается также авансовых платежей по налогам и страховых взносов для отдельных категорий предприятий.
Уточняется, что списанию подлежат в том числе платежи и взносы, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями.
Помимо этого, правительство должно предоставить предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за 2020 год на величину одного МРОТ. Самозанятым же предлагается выплатить сумму в размере одного МРОТ на уплату налога на профессиональный доход.
Также российский лидер дал поручение обеспечить возможность получения предприятиями, пострадавшими от пандемии коронавируса, и социально ориентированными НКО кредитов на поддержку занятости населения. Срок их погашения предлагается установить на 1 апреля 2021 года.
Также Владимир Путин поручил региональным властям оперативно обеспечить выплату федеральной доплаты за апрель тем врачам, которые работают с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что выделенные средства медики должны получить в срок до 15 мая.
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В число поручений президента также вошел мониторинг деятельности домов-интернатов и домов престарелых.
Соответствующий доклад представители кабмина должны представить до 20 мая. Далее отчет должен производиться еженедельно.
Наращивание объемов тестирования население на коронавирусную инфекцию также явилось одним из поручений президента.
Глава государства поручил решить вопрос о выплатах на детей от 3 до 16 лет. Известно, что сумма такой материальной поддержки составляет 10 тысяч рублей.
По словам Путина, этот вопрос должен быть решен до 25 мая. Отмечается, что подать заявление на соответствующую меру поддержки можно через портал госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России.
Ранее россиян предупредили о мошенничествах с выплатами на детей. Сообщалось, что злоумышленники создали сайты, домены которых похожи на официальные ресурсы. Сделано это для того, чтобы вызнать данные банковских карт.
Глава государства также обратился с поручением к главам регионов. Он потребовал подготовить до 20 мая условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей. При этом президент отметил необходимость соблюдения работниками эпидемиологических норм.
Президент также поручил правительству и региональным высшим должностным лицам до 15 июня провести докапитализацию микрофинансовых организаций в объеме не менее 12 миллиардов рублей, говорится на сайте Кремля.
Сделать это предлагается в целях повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего бизнеса.
Владимир Путин поручил до 1 июня внести изменения в закон о пособиях по уходу за первым ребенком. Также корректировке подвергнется закон о социальных доплатах социальным работникам, сообщается на сайте Кремля.
Доплаты за особые условия труда также получат работники стационарных организаций соцобслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном режиме. Период осуществления выплат – с 15 апреля по 15 июля.
Ранее Владимир Путин рассказал о меняющейся эпидемиологической ситуации в России. Президент отметил, что в стране начался первый этап восстановления привычного ритма жизни.
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