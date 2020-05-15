Путин обратил внимание на проблемы в строительной отрасли

15:47
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин отметил, что в строительной отрасли необходимо навести порядок в области ведения специальной документации, передает ТАСС.
Он обратил внимание на проблему после слов одного из губернатора. Глава региона, отвечая на вопрос о строительстве медицинского центра на его территории, сообщил, что потребуется год на проектирование и два года на строительство.
Глава государства подчеркнул, что необходимо решить проблемы, которые появляются при оформлении строительной документации.
"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНИПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса – их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" – отметил Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.
Президент добавил, что кабмин РФ должен будет впоследствии вернуться к этой проблеме и предложить варианты ликвидации проблемных точек в строительной отрасли.
"Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения", – сообщил Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании заявила, что строительство модульных медицинских центров в регионах страны должно продолжаться. Она отметила, что многие регионы нуждаются в подобных стационарах. С соответствующей просьбой Попова обратилась к Путину.
Ранее глава государства поручил разработать предложения по созданию мобильных госпиталей на территориях проведения масштабных строек и в отдаленной местности.
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