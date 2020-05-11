Путин поручил предусмотреть возведение мобильных госпиталей на отдаленных территориях

Фото: Агентство "Москва"

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по развертыванию мобильных госпиталей на территориях проведения масштабных строек и в отдаленной местности.

"Правительству РФ рассмотреть вопросы и представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС России, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в субъектах РФ для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и возникновения (распространения) очагов такой инфекции", – приводит ТАСС выдержку из перечня поручений.

Отмечается, что исполнить данное поручение необходимо в срок до 20 мая.

Помимо этого, глава государства поручил кабмину и МЧС обеспечить возведение быстровозводимого полевого госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией в селе Белокаменка в Мурманской области. Известно, что число подтвержденных случаев COVID-19 на стройплощадке в Белокаменке, где возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для СПГ, превысило 2 тысячи человек.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план по восстановлению экономики.

Так, в правительстве должны совместно с губернаторами и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей представить план действий, который обеспечит восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в этой сфере.